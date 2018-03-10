Terör örgütü Aziz Yıldırım’ı rahatsız ediyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Şimşek’ın son dönemde baştan tehditler almaya başladığı bildirildi.

3 Temmuz sürecinde FETÖ terör örgütü karşı birincil direniş ateşini yakmakla övünen Fenerbahçe Başkanı Aziz Şimşek’ın son dönemde bitmiş tehditler almaya başladığı bildirildi.

Geçen sezon Ocak ayında zırhlı araç kullanmaya başlayan ve 2’si özel harekatçı 4 özel koruma ile dolaşan Aziz Şimşek’ın son dönemde yaptığı çıkışlarla bir kez daha terör örgütünün hedefine girdiği konuşuluyor.

ALEX DERBİYİ ALİ KOÇ’UN LOCASINDAN MI İZLEYECEK?

Fenerbahçe’nin üzerinden gölgesi hiç gitmeyen Alex de Souza bir sosyal mesuliyet projesinde bu hafta içinde İstanbul’da olacak. Açıklanan bilgiye göre sarı-lacivertli ekibin eski kaptanı 16 Mart’ta Ülker Sports Arena’da oynanacak Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova Euroleague maçını peşine düşüp takip edecek.

Belli Başlı merak edilen ise Alex’in hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gidip gitmeyeceği. Yaptığı tanıtımda “vefa” diyerek Alex’i gösteren Ali Koç’un, efsane kaptanı derbide kendi locasında konuk edeceği ise daha bugünden konuşulmaya başlandı. (Fotospor)

Tarih: 10.03.2018 14:23 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur