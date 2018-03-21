Terim: F.Bahçe maçından daha zor olacak!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe mücadelesi sonrası milli arada oyuncularına 3 gün müsade verdi. İmparator “İyi dinlenin” ifadelerini kullanırken Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarına başlamadan önce herkesin dikkatini çekmeyi de dikkatsizlik etmedi. Tecrübeli çalıştırıcı “Fenerbahçe ile psikolojik olarak yorucu bir maç oynadık. Böyle maçlardan sonradan ister istemez bir rahatlama olur. Fakat şuna belli olun oysa Trabzonspor karşılaşması Fenerbahçe maçına kadar fazla daha zor olacak. Bir süredir onları yenemiyoruz. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Herkesin bu maça tam konsantrasyonla hazırlanmasını istiyorum” diye konuştu.

‘KAYIPSIZ GİDELİM’

Fatih Terim, iç sahada iyi bir grafik yakaladıklarını, bunu Trabzonspor aleyhinde da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Deneyimli hoca “Fikstürde defalarca zorlu maçlar oynuyoruz. Sezonun ilk yarısında yenildiğimiz takımlarla bu sefer içeride oynayacağız. Oysa hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Artık yalnızca 8 hafta kaldı, kayıpsız şekilde yola devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda her maç fazla kayda değer. Bütün ciddiyet istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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