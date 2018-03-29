TBF’den Galatasaray’a tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda finale yükselen Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde bulunan kutlama mesajında, “Kadınlar Avrupa Kupası’nda İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını iki maç sonunda geçerek bu kupada finale yükselen Galatasaray’ın, teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlar, üstünlük yolunda oynanacak final mücadelesinde başarılar dileriz.” denildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya platformu Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Kadınlar Avrupa Kupası benzeri finalinde İspanyol ekibi Perfumerias Avenida’yı iki maç sonunda geride bırakarak finale yükselen temsilcimiz Galatasaray’ı kutlar, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.