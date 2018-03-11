Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Stuttgart yine kaybetmedi!

Almanya Ligi’nin 26.haftasında Stuttgart evinde RB Leipzig ile karşılaştı. Mercedes-Benz Arena Stadı’nda oynanan mücadelede takımlar buldukları pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0’lık eşitlikle ayrıldı.

Tanıdık simalar karşısında karşıya geldi

Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Stuttgart’ta Beşiktaşlı eski futbolcular Andreas Beck ile Mario Gomez birincil 11’de maça başladı ve 90 dakika oynadı. Leipzig’de ise Galatasaraylı eski futbolcu Bruma 46.dakikada Lookman’ın yerine oyuna dahil oldu.

Tayfun Korkut ile kaybetmiyorlar

Bu sonucun ardundan Stuttgart 34, Leipzig ise 40 puana ulaştı. Bu Vesile Ile Stuttgart, Tayfun Korkut ile birlikte tekrar yenilgi almadan sahadan ayrıldı. Korkut ile birlikte Stuttgart, 6 maçta 14 puan topladı ve haftayı 10.sırada bitirdi. ()

Tarih: 11.03.2018 23:58 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur