Tamer Avcı: Rakibe adeta topu göstermedik

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Rakibe az kalsın topu göstermedik. Rakibimiz 2 tane duran toptan golü buldu ve onun dışarıya kalemize gelemediler. Tek sevindirici nokta iyi oynamamız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardındaki basın mensuplarına açıklamalarda yer alan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, fiilen gözü yaşlı olduklarını ifade ederek, “Bugün maçı izlemeye gelen ve televizyonda izleyenler için futbol adına güzel şeyler oldu. Çocuklarımız en iyi şekilde görevlerini yerine getirdi. Baht azıcık yanımızda olsaydı çok gizli kazanırdık. Rakibe adeta topu göstermedik. Rakibimiz 2 tane duran toptan golü buldu ve onun dışarıya kalemize gelemediler. Tek sevindirici nokta iyi oynamamız” dedi.

Tarih: 12.03.2018 20:36 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur