Talisca’yı Taffarel teselli etti

RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTIRMEK İSTEMEDİ

Brezilya’nın 3-0 kazandığı Rusya maçının 23 karakter kadrosunda bulunan oysa değiştirme kulübesinde karşılaşmayı tamamlayan siyah-beyazlı futbolcu, 1-0 kazanılan Almanya maçında ise kadroya bile alınmadı.

Teknik direktör Tite’nin 23 kişilik kadroyu oluşturmak için iki ismi dıştan ele vermek zorunda olduğu, bu isimleri Talisca ve Geromel olarak belirlediği ifade edildi. Teknik bir seçim olduğu kayıtlı karar yüzünden büyük endişe yaşamış Beşiktaşlı futbolcu, maç sonunda kendisiyle görüşme gerçekleştirmek isteyen gazetecileri de geri çevirdi.

DEJAVU YAŞADI

Brezilya basınında Talisca’nın, Rusya’nın konut sahipliğinde düzenlenecek olan dev turnuvanın nihai kadrosunda yer almasının imkansız olmadığı ama şansının çok da yüksek bulunmadığına dikkat çekildi. Fenerbahçeli Giuliano’nun da arasında bulunduğu ve son hazırlık maçlarının kadrosuna alınmayanlar da hesaba katıldığında Talisca’nın Dünya Kupası’na gitme şansının böylece de basit olmadığına aksan yapıldı. Anderson Talisca bundan dört sene önce yaşadıklarının benzerini bir kere daha yaşadı. O dönemki teknik direktör Carlos Dunga kadar sakatlanarak kadrodan çıkarılan Lucas’ın yerine kadroya dahil edilen oyuncu, ilk kere Sambacılar’dan ağırlama almıştı. Fakat Türkiye ve Avusturya maçlarında yedek kulübesinden çıkamayarak, sahada siftah yapma şansını kaçırmıştı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İNDİRİM İSTEYECEK

Beşiktaş ve Benfica için Brezilya’nın Rusya ve Almanya maçları büyük yük taşıyordu. Talisca’nın Dünya Kupası’na gidebilirse bonservisini katlama şansı var. Fakat hazırlık maçlarında hiç baht bulamamış olmasıyla Dünya Kupası’na çağrılmayacağı hemen hemen kesinleşti. Bu şart üzerine Beşiktaş’ın bonservisi Benfica’da bulunan yıldız oyuncunun 21 milyon avroluk ücretinde indirim isteyeceği ve önümüzdeki günlerde harekete geçeçeği öğrenildi.

TAFFAREL MORAL VERDİ

Namzet kadroya çağırılmasına rağmen Brezilya’nın Rusya ve Almanya ile oynadığı maçlarda forma şansı bulamayan Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca ya moral veren isim Claudio Taffarel oldu. Uçakta Taffarel ile bol bol sohbet eden ve yüzü gülen Talisca, Galatasaray’ın ve Brezilya Milli Takımı’nın unutulmaz kalecisi ile instagramda foroğrafını paylaşarak, “Lenda (efsane)” yorumunu yaptı.