Talisca’ya rest! ‘Gideceksen şimdi git’

Sabahleyin Gazetesi’nden Fatih Doğan’ın haberine tarafından; Orman’ın, olumsuz tabloya karşın önümüzdeki günlerde Talisca için masaya oturması bekleniyor.

Beşiktaş, performansıyla, Brezilya Milli Takımı’na seçilen Anderson Talisca’nın bonservisini edinmek için Benfica ile yapılan anlaşmadaki 21 milyon Euro’luk (Yaklaşık 101 milyon TL) opsiyonu kullanmayı planlıyor. Ancak oyuncunun daha önce “Beşiktaş’ta mutluyum, can atarak kalırım” demesine rağmen Ocak ayındaki görüşmede hitabe değiştirmesi, yönetimde hayal kırıklığı yarattı. Başkan Fikret Orman ve ekibinin Talisca’ya, “Bonservisini olmak istiyoruz lakin ilk kez senin karar vermen gerekiyor” dediği, Brezilyalının ise “Bunları menajerimle görüşün. Ben karışmam” cevabını verdiği öğrenildi.

ÖDENTI YÜKSELTME STRATEJİSİ!

Hiç beklemedikleri bir yanıtla aleyhinde karşıya kalan siyah-beyazlıların, oyuncunun soğuk yaklaşımı sonrası anlaşma onarım konusunda umutlarının azaldığı açıklama edildi. Başkan Orman’ın negatif gelişmeye karşın Talisca’nın menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. öte yandan devre arasındaki görüşmede Brezilyalının, Beşiktaş’tan bölünme sinyali verdiği, bunun üzerine yönetimin de “Gideceksen acilen git” restini çektiği ortaya çıktı. Kulübe yakın çevrelerde ise Benfica’da 350 bin Euro olan ücreti; Beşiktaş’ta önce 1.5 milyon, peşinde da 2.5 milyon Euro’ya çıkarılan Talisca’nın rakamı daha yükseklere sürüklemek için böyle bir konuşma takındığı konuşuluyor.

ILK ANTRENMAN

2018 Dünya Kupası hazırlıkları zarfında ev sahibi Rusya ile özel maç yapacak olan Brezilya Ulusal Takımı çalışmalarına Spartak Moskova’nın tesislerinde devam etti. Antrenmana Anderson Talisca da katıldı. Rusya ile Brezilya, cuma günü TSİ 19.00’da Luzhniki Stadı’nda karşılaşacak.

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Kaynak: spor.haber7.com

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