‘Talisca’nın rakibi Firminho’

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rusya ve Almanya maçlarında vakit alamasa da Sambacıların kampında defalarca ön plana çıkan genç yıldızı, World Soccer Dergisi muhabiri Samindra Kunti, Milliyet için değerlendirdi.kampını yakından takip eden Samindra Kunti,’nınve milli takımdaki geleceği için şu ifadeleri kullandı:“Talisca, Türkiye’de Beşiktaş ile harika bir dönem geçiriyor., böylesine iyi bir dönemden geçen Talisca’yı yakından görmek istedi. Şu an Tite’nin kafasında 15 oyuncu hazır ancak diğer 8 oyuncu kim olacak süresiz.ve’ta iyi işler yapıyor Talisca fakat Brezilya’da kadroya girmek fazla daha zordur. Talisca, Roberto Firmino’nun alternatifi olarak gözüküyor ve işi güç. Ancak Tite, Talisca’ya kadroya ayrım yaratması için çağırdı. Zaman almamış olması çok önemli değil, Tite tarafından defalarca izlendi.’da kadroya gösteri edilse bile süre alma şansı yine az olur. Talisca’nın çağrılmasındaki etkenler de şunlar; uzak şutları, fazla yönlülüğü ve kilitli defansları çözebilmesi.”