Talisca’lı, Taffarel’li Brezilya çalışmalara başladı

2018 Dünya Kupası hazırlıkları zarfında konut sahibi Rusya ile maç yapacak Brezilya Ulusal Takımı çalışmalarını devam ettirdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan Brezilya Ulusal Takımı’nın, Spartak Tesisleri’nde yaptığı çalışmada Beşiktaşlı futbolcu Talisca ile Galatasaray’ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel de yer aldı.

Brezilya, cuma günü TSİ 19.00’da Luzhniki Stadı’nda Rusya ile hazırlık maçı yapacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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