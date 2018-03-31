Talisca’dan sakatlık açıklaması

Talisca, Beşiktaş’ın Alanyaspor’u 1-0 yendiği maçın gerisinde yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı şık golle takımına galibiyeti getiren Brezilyalı yıldız, sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Talisca’nın sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“İyi maç oldu. Ekip olarak iyi oynadık. Alanyaspor iyi takım, işimizi zorlaştırdı. İkinci yarıdaki pas hataları işimizi zora soktu.

şimdi sorunum değil. Yalnızca yere düştüğüm anda gözüm karardı. O da yorgunluktan oldu. O esnada hocamdan beni oyundan almasını istedim.

Ulusal takıma seçildim. Yaklaşık 2 hafta takımla çalıştım. Titi’ye kısmet verdiği için teşekkür ederim. Şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. 2018 Dünya Kupası’nda olmak istiyorum”

Tarih: 31.03.2018 21:25