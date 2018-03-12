Talisca'dan milli takım sözleri: Beşiktaş'ın bana...

Talisca’dan ulusal ekip sözleri! Brezilya Milli Takımı’nın hazırlık maçı kadrosuna çağrılan Beşiktaş’ın yıldızı BJK TV’ye talimatlar yaptı.

Talisca’nın sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“Ulusal takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir övünç. Beşiktaş’ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha ulusal takımdayım.

İki tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda iyi performans sergileyerek, Dünya Kupası kadrosunda olmayı umut ediyorum”

Talisca, Brezilya Milli Takımı’nın 23 Mart’ta Rusya ve 27 Mart’ta Almanya ile oluşturacağı hazırlık maçlarında oynaması durumunda ilk kez milli ekip formasını sırtına geçirmiş olacak.

Anderson Talisca 2014’te Türkiye ile Brezilya aralarında yapılan maçın kadrosuna da çağrılmış ancak forma şansı bulamamıştı.

Tarih: 12.03.2018 19:26 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur