Talisca: ‘Umarım gelen fırsatı iyi kullanırım’

Anderson Talisca, Brezilya Milli Takımı’na çağrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Brezilya ve Portekiz basınına duygularını aktaran yıldız futbolcu, “Milli takıma seçildiğim için fazla mutluyum. Brezilya’nın bir parçası almak büyük bir sevinç. Gelişmeyi antrenmanın ardından öğrendim. Umarım gelen fırsatı iyi kullanırım. Elimden gelenin en iyisini yapmak ve Brezilya’da bir çok gol atmak istiyorum. Brezilya ile Dünya Kupası’nda boy uygulamak benim için fazla kayda değer. Beşiktaş’taki hocam Şenol Güneş’e de çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarım ve taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kadroya çağrılmamda katkıları var” diye konuştu. (Skorer)

Tarih: 14.03.2018 10:29 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur