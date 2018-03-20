Talisca: “Tanınmaz haldeydik”

Beşiktaş’ın başarılı hücumcusu Anderson Talisca, Başakşehir mücadelesi ardından ulusal görev için Brezilya’ya gitmeden önce 1-0’lık mağlubiyeti takım arkadaşlarıyla birlikte değerlendirdi.

Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleye ilk 11’de çıkıp 90 dakika sahada kalan ama takımına skor anlamında katkı maddesi sağlayamayan Sambacı, “Maç boyunca neredeyse tanınmaz haldeydik. çok iyi hazırlandık fakat sahada istediğimiz etkiyi gösteremedik. Böyle bir fırsat maçından puansız ayrıldığımız için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

‘Alanya ve Göztepe maçları çok kayda değer’

Talisca, sözlerinin devamında ise kafasındaki çıkış planını paylaştı. Tecrübeli oyuncu, “Artık üstünlük yarışında son dönemdeyiz. Bu maçı unutup milli ara ardından kazanmaya kaldığımız yerden devam etmekten diğer çaremiz değil. Önümüzdeki defalarca 2 maçı evimizde oynayacağız. Bu karşılaşmalarda taraftarımızın da desteğiyle 6 puanı alıp ardından bunun moraliyle sonunda şampiyonluk olan yolumuza devam etmeliyiz. Alanyaspor ve Göztepe maçları fazla önemli saldırı maçları olacak” sözlerini sarf etti.

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Kaynak: www.sporx.com

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