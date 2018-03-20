Talisca için Brezilya’da teknik analiz

Kariyerinde öncelikle Brezilya Milli Takımı’na seçilen‘ın Brezilyalı yıldızı‘nın‘nda 23 karakter Brezilya kadrosuna girip girmeyeceği merak konusu. Brezilya basını da ilk olarak seçilen Talisca’yı yakından peşine düşüp takip ederken gazeteci Daniel Dorea, 23 yaşındaki futbolcunun kadro şansını değerlendirdi.

”NEYMAR’IN SAKATLIĞI İLE KADROYA GİRDİ”

Brezilyalı gazeteci Talisca’nın Dünya Kupası şansının eksik olduğunu belirtirken Neymar için iyi bir alternatif olduğunu söyledi ve ”Talisca, Rusya ve Almanya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı lakin esas soru Dünya Kupası kadrosunda olup olmayacağı. 23 kişilik kadroya girebilecek mi? Bana kadar maalesef hayır. Kendimce Neymar’ın sakatlığı nedeniyle kadroya girdi. Neymar ve Talisca’nın oyun tarzları birbirinden fazla öbür. Talisca, dikine oynuyor ve şahane goller atabiliyor. Oyunu açabilecek pasları da var ancak o bölgede bu işi yapan oyuncu Philippe Coutinho. Neymar olmazsa Talisca bir alternatif olabilir. Hızının olmaması bir dezavantaj fakat bunu uzaktan çektiği sert şutlarla kapatıyor” sözlerini kullandı.

”BEŞİKTAŞ’TA OLMAZ AMA BREZİLYA…”

Talisca’nın paslarının fazla güvenli olmayan olduğunu belirten Dorea, ”Beşiktaş’ın Bayern Münih’e 3-1 yenildiği maçta Talisca’yı izledim. Oyuna sonradan girdi ve girmesinin ardından takımın formasyonu değişti. İki Bayernli oyuncu Talisca’yı marke ediyordu. Sürekli yatay paslar attı ve oyunu açtı. Bu paslar Bayern için bir korkutma olmadı ama daha iyi oyuncularla birlikte oynarken mesela Brezilya – Rusya maçında bu paslar takımın işine yarayabilir” biçiminde konuştu.

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Kaynak: www.sporx.com

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