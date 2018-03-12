Talisca geçen sezonu geride bırakmaya çok yakın!

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Talisca ligin ikinci yarısındaki 7 lig maçında 7 gol atarken, ligdeki gol sayısını 10’a, toplam gol sayısını 16’ya yükseltti

Brezilyalı, sezonun ikinci yarısında lige ağırlığını koydu. Birincil yarıda yalnızca 3 maçta gol sevinci yaşayabilen sambacı, ligin ikinci devresinde ise fırtına gibi esmeye başladı. Talisca, ikinci yarıda forma giydiği 7 lig maçında 7 kez golle buluştu. Antalya, Kasımpaşa ve Karabük filelerini 2’şer kez sarsan Talisca, son olarak G.Birliği ağlarını da havalandırdı ve bu sezon ligde attığı gol sayısını 10’a yükseltti. Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Talisca’nın gol attığı maçların hepsinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

TOPLAMDA 16 GOLE ULAŞTI

BU sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 36 karşılaşmada forma giyen Talisca, 16 kere gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, geride kalan haftalarda 1 gol daha attığı takdirde, Beşiktaş formasıyla geçen yıl yakaladığı performansa (17 gol) ulaşmış olacak. (Fotomaç)

Tarih: 12.03.2018 08:13 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur