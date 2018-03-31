Talisca: Başım döndü çıkmak istedim

Beşiktaş’a Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle galibiyeti getiren Anderson Talisca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLI BİR GALIBIYET ALDIK

Galibiyetle ilgili konuşan Talisca, “İyi maç oldu. Takım olarak iyi oynadık. Alanyaspor engebeli bir karşı taraf ve işimizi zorlaştırdı. İkinci yarıda artı pas hatası yaptık ve bu da tempomuzu düşürdü. Oysa manâli bir galibiyet aldık.” dedi

SAĞLIK DURUMUM İYİ

Oyundan sedye ile çıkması hakkında tanımlama yapması istenen Talisca “Acilen bir sorunum yok, sıhhat durumum iyi. Sadece yere düştüğümde gözüm karardı, başım döndü ve ben de hocanın beni oyundan çıkarmasını istedim.” diye konuştu.