Sürmen: Birden fazla adayın çıkacağına inanıyorum

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kongrede birdenbire fazla başkan adayı çıkacağına inandığını söyledi.

Trabzonspor’da, olağanüstü genel kurulu 29-30 Mart’ta, reşitlik sağlanamazsa 7-8 Nisan’da tarihlerinde yapılacak. Yönetimin kongre kararı almasının gerisinde çoğu başkan adayının ismi ön plana çıkmasına karşın aradan geçen 19 günlük sürede henüz resmi bir başkan adayı çıkmadı. Birçok ad ve çoğu fikrin ortaya atıldığı Trabzonspor camiasında kongre öncesi derin bir sükunet yaşanırken, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, ansızın artı adayın çıkacağına inandığını söyledi.

Ali Sürmen, divan kuruluna devlete ait bir adaylık başvurusu yapılmadığını belirterek, “Henüz bir uygulama değil fakat bu ilk yapılacak olan tarihe başvurmayan 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan kongreye başvurmayacak diye bir şey yok. 7-8 Nisan tarihleri aralarında yapılacak olan kongreye için 5 Nisan günü sabah saat: 10:00’a değin dilekçe yapılabilir” dedi.

“Namzet olacağını söyleyenler var”

Şu belli başlı değin bir adayın çıkmamasının, tek liste yapılabilir mi düşüncesinden kaynaklandığını bildiren Sürmen, “Resmi bir tatbik değil lakin namzet olacağını söyleyenler var. Şu ana değin bir adayın çıkmaması olağandışı bir şart değil. Ortam azıcık daha farklı. Birlik ve birliktelik içerisinde tek liste yapılabilir mi düşüncesi vardı. böylece gecikmeler oluştu” dedi.

“Birden artı namzet çıkacaktır”

Doğaüstü kongre olması sebebiyle yönetimin iptal etme yetkisi bulunduğunu bildiren Sürmen, “Dürüst veya yanlışından çok uygun mudur, yok midir diye bakmak lazım lakin bana göre kongre yapılmalı, iptal edilmemeli. Birden pozitif adayın çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Tarih: 27.03.2018 11:48

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Kaynak: www.ajansspor.com

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