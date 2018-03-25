Süper Lig’te bomba iddia: Galatasaray, Atiba’yı istiyor

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UEFA’dan gelmesi muhtemel Mali Fair Play cezası sebebiyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray’da Fatih Terim’in sürpriz planı ortaya çıktı. Orta sahada Fernando’nun yanında tecrübeli ve işine düşkün bir oyuncu almak isteyen Terim’in aklındaki ismin Atiba olduğu belirlendi. Tecrübeli öğretmen, Beşiktaş’la kontrat yenilememesi halinde Kanadalı futbolcunun aktarma edilmesini istediğini yöneticilere bildirdi Deneyimli hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, Beşiktaş’ın Atiba’ya yeni kontrat önermediğini hatırlatarak “Eğer Atiba boşta kalırsa onu takımda görmek isterim” dediği kaydedildi. 34 yaşındaki Atiba’nın Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. UEFA’dan gelmesi muhtemel Mali Fair Play cezası sebebiyle transferde bonservisi elinde olan oyunculara yöneleceklerini kabul eden G.Saray’da Fatih Terim’in sürpriz planı ortaya çıktı. (Fotomaç) Fotomaç

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Kaynak: www.haber3.com

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