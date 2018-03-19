Süper Lig’de son 5 sezonun rekoru kırıldı

Süper Lig maçlarının 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı tespit edildi.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Süper Lig bilet h,sılatlarını ve 25 hafta sonundaki seyirci sayılarını inceledi. Ajans Press’in Passolig verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere tarafından, Süper Lig maçlarında 25 hafta sonunda toplam 2,9 milyon liralık bilet satışı gerçekleşirken, bu sayının geçen yıla oranla yüzde 45 arttığı saptandı. Elde edilen h,sılata kombine ve loca gelirleri d,hil edilmezken, geçen yılın rakamlarına bakıldığında 2 milyon liralık bilet satıldığı görüldü.

EN FAZLA TARAFTARI GALATASARAY AĞIRLADI

Oynanan maçlar 25 hafta boyunca toplam 2 milyon 909 bin 503 seyirci göre izlenirken, maç başına düşen ortalama seyirci sayısı 12 bin 931 olarak gerçekleşti. Böylelikle, geçen yıla oranla seyirci ortalamasının 4 bin arttığı belirlendi. Süper Lig’in en fazla taraftara oynayan kulübü ise 505 bin 509 ile Galatasaray oldu. Galatasaray’ı 364 bin 691 seyirciyle Beşiktaş peşine düşüp takip ederken, üçüncü sırada 344 bin 609 seyirciyle Fenerbahçe izledi. Buna rağmen en az taraftarı ağırlayan ekip 19 bin 872 ile Osmanlıspor olarak belirlendi. Osmanlıspor’u da 32 bin 430 ile Kasımpaşa, 34 bin 903 ile Gençlerbirliği peşine düşüp takip etti.

13 maçta en yüksek taraftarı ağırlayan ekip Galatasaray, taraftar sayısıyla içten orantılı olarak bilet geliri en yüksek ekip oldu. bununla beraber Süper Lig’deki seyirci ortalamalarında 30 bin barajını iki ekip geçti. Galatasaray kendi sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 38 bin 885 taraftara oynarken, Beşiktaş Vodafone Park’ta çıktığı 12 karşılaşmada ortalama 33 bin 154 taraftara oynadı.Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor ise 20 bin barajını geçmeyi başardı. 10 bin barajının altında kalan takımlar da; Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir, Akhisarspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Osmanlıspor oldu. Bu sezon hareketliliği için yorum yapan bir takım uzmanlar, Süper Lig’in seyirci sayısında rekora koşmasının en büyük nedeni olarak, son yılların en heyecanlı maçlarına ev sahipliği yapmasını ve üstünlük yarışının ligin son haftalarına dek devam edeceği öngörüsü oldu.

——————————-

Kaynak: www.sporx.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da







