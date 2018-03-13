Sumudica: Ligden düşeceğimizi düşünüyorlardı

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ortaya koydukları performansla birçok kişiyi yanılttıklarını ve ligde kalma mücadelesi veren bir takımdan Avrupa kupalarını kovalayan bir ekip haline geldiklerini söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi bir sezon geçirdiklerini, ligde son 9 maça daha önceki sezonların aksine küme düşme korkusu yaşamadan girdiklerini belirtti.

Yeni hedeflere kesin adımlarla ilerlediğini aktaran Sumudica, “Kayserispor’dan kimse bu performansı beklemiyordu. Bu yıl de geçen sezonlar gibi olacağımızı zannediyorlardı. Pek beklentileri olanlar vardı. Bu başarıyı varsayım etmiyorlardı. Ligden düşeceğimizi düşünüyorlardı. acilen bana göre 9 maç öncesinden ligde kalmayı garantiledik. Derhal diğer hedeflerimiz var. Adımlarımızı ileriye içten atacağız Avrupa kupaları için.” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir maç bizi bekliyor”

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Sumudica, hedefi olan iki takımın karşılaşmasında hoş bir maçın futbolseverleri beklediğini dile getirdi.

Atiker Konayaspor’un, Galatarasay karşı iyi bir oyun ortaya koyduğuna dikkati çeken Sumudica, şunları kaydetti:

“Güzel bir maç bizi bekliyor. İki takımın da hedefleri var. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan bir takıma karşısında oynayacağız. Hocaları değişti. Geçen hafta Galatasaray’a karşı güzel bir uğraş çıkardılar ve acilen bizi bekliyorlar. Zorlu bir mücadele olacak. Onlar ligde tutunmak için biz de Avrupa kupaları hedefi yolunda ilerliyoruz. Çalışmalara başladık. Sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz.”

Antrenman

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 jurnal iznin gerisinde başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, antrenmanda pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı yer alan Oleksandr Kucher, katılmazken ağrıları olan Stephane Badji ise salonda çalıştı.

Tarih: 13.03.2018 20:01 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur