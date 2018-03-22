Sumudica: Kötü bir dönemden geçiyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 27. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun peşinde ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kötü bir dönemden geçtiklerini söyledi. Oynayacakları her maçın kendileri için zor olacağını kaydeden Sumudica, “Bizim için artık her maç baskı. Şu lahza çok fena bir dönemden geçiyoruz. Nasıl bir çözüm bulabiliriz diye ekibimle ve oyuncularımla konuştum. 2 maç önce Kasımpaşa’ya aleyhinde mücadele ettik, sonra bitmiş fena oynadık ve sonradan yine iyi oynadık” dedi.

“Ligin birincil yarısında oynadığımız oyunu özledim”

Takımda aniden pozitif oyuncunun sakat olduğunu, bunun da takımı negatif etkilediğini kaydeden Sumudica, “Ligin birincil devresindeki oyunu ve takımı özledim. Onları anımsamak istiyorum. Galatasaray’a karşısında ikinci sözde verdiğimiz mücadeleyi özledim. Niçin bu kadar çok problem yaşadığımızı bilmiyorum. Çok pozitif oyuncumuz sakat. Konyaspor maçından önce antrenman yapmayan futbolcularımız vardı fakat onların oynamasına mecburduk. Onları maç oynamaları için zorladım. Bu maçta da Sapunaru ve Lung’u kaybettik. Fenerbahçe’ye karşısında tahsis alamayacaklar. 20 yaşındaki bir kaleci için büyük bir talih ve büyük bir fırsat. Her şeyimizi sahada ortaya koyup, daha pozitif çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Herkes bana ‘çılgın’ diyor”

Türkiye’ye birincil geldiğinde iyi bir öğretmen olduğunu uygulamak istediğini belirten Teknik Adam Sumudica, “Cümbür Cemaat benim için ‘deli’ olduğumu söylüyor. Benim Türkiye’ye geldiğimde iyi bir öğretmen olduğumu göstermek istedim. Taraftarın ve medyanın şu lahza benim için ne düşündükleri umurumda yok. Sadece benim oyuncularımdan benim gibi deli ve çılgın olmalarını istiyorum. Eğer futbolcularım Kayserispor için içten gelen oynamazlarsa biz hiçbir şey kazanamayız. Agresiflik istiyorum. Onlardan kazanma arzusunu bakmak istiyorum. Bunları zaten oyuncularımla konuştum” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: spor.haber7.com

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