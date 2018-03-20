Sumudica: ”Bunu ben de beklemiyordum”

‘un başarılı teknik direktörü, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Kayserispor ile epeyce başarılı işler çıkaran Marius Sumudica, ülke basınına verdiği röportajında Romanya Ligi’nden bir takıma dönmesinin güç olduğunu dile getirdi.

Türkiye’ye geldiğinde Kayserispor ile sezon sonunu görmeyi beklemediğini de dile getiren Sumudica, ”Kayseri’ye geldiğimde sezonun sonunu görebileceğimi düşünmemiştim. Burada çok hoca değişiyor. Buna dayanmak kolay değli. Steaua’ya dönmem çok kuvvet. Burada sözleşmem var. Romanya’da bazı çalıştıracağımı düşünmüyorum. 500 bin euroluk bağımsızlık kalma maddem var lakin bunu Romanya’dan bir takımın ödemesi fazla zor. Tabii katiyen asla demiyorum. Lakin dönersem şampiyonluk için oynayan bir takıma dönerim. Bundan Böyle belli bir standarttayım ve bunun altına düşemem” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in birincil 26 haftasında 41 puan toplayan Kayserispor 6. sırada yer alıyor.

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Kaynak: www.sporx.com

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