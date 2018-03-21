Stoke düşerse Ndiaye yeniden Galatasaray’a!

‘dan 16 milyon euroya‘ye aktarma olan ama İngiliz temsilcisinde aradığını bulamayaniçin sürpriz bir bahis gündeme geldi.

7 haftadır şampiyon gelemeyen Stoke, Premier Lig’in dibine demir atarken küme düşme tehlikesiyle karşısında karşıya kaldı. Bu şart G.Saray’ı da harekete geçirdi. Stoke City’nin küme düşmesi durumunda G.Saray’ın Ndiaye’yi kiralayacağı iddia edildi.

Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

2022 yılına dek Stoke City ile sözleşmesi bulunan Ndiaye, Premier League’de 6 maçta forma giydi.

MUSTAFA CENGİZ: ”BİZ YOLLAMAK İSTEMEDİK”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arasında bu transferin arkasında aslında Ndiaye’yi göndermek istemediklerini ”Ndiaye’yi biz göndermek istemedik. Maalesef kendisi gitmek istedi. Önce hocamıza ‘kalmak istiyorum’ dedi. Öyle deyince biz asla ‘Ndiaye’yi satalım, parasal sorunu halledelim’ demedik, hedefimizde yoktu. Biz geldiğimizde önümüzde 14.5 milyon euro’luk bir öneri vardı. Yüzde 10 menajer ücretli bir önerge bulduk. üstelik 600 bin euro istiyorlardı, biz bunları tabii hocamız istemediği için reddettik” sözleriyle dile getirmişti.

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Kaynak: www.sporx.com

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