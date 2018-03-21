Spor Toto’da 1 TL’e 460 bin TL

Spor Toto bu hafta son dönemlerin en büyük ikramiyesini verdi. Spor Toto’da 32. hafta maçlarına 1 TL yatıran bir talihli, 15 maçı da dürüst bildi ve bütün 460 bin TL’nin sahibi oldu.

1 TL’lik kuponda Fenerbahçe-Galatasaray beraberliği, Bayern Münih karşı RB Leipzig galibiyeti, Beşiktaş aleyhinde Medipol Başakşehir galibiyeti gibi zorlu tercihler de yer aldı.

14 bilen 57 birey 4 bin 614 TL kazanırken, 13 bilen 881 kişi 298 TL’nin sahibi oldu. 12 bilenler ise 37 TL kazandı.

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Kaynak: www.sporx.com

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