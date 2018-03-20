Sözleri olay olmuştu! TRT spikeri özür diledi…

TRT Spor’da yayınlanan Spor Pozitif programında Ömer Üründül ile gündemi değerlendiren Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi söylediği ve büyük tepki alan ‘ufak takımlar’ ifadeleri hakkında konuştu.

İşte o sözler:

“Ayrıntılarıyla takımların bugünkü durumları, sahada oynayanlar ilgili değer biçme yaptım. Bu fazla diğer yerlere gitti ve değişik bir sezgi oluştu. Söylediklerimden bir kelime bambaşka yerlere çekilince oluşan seziş ayrıca beni, ayrıca de TRT’yi fazla üzdü. Bu öbür algının oluşmasından dolayı üzgünüm. Bundan nedeniyle bütün futbolseverlerden özür diliyorum. Sözde ben bu iki takımdan birini tutan ben, diğer bir takımlıymışım ve başka bazı namına konuşuyormuşum gibi gündeme getirildi. Düşüncelerim hala benzer. Açıklama şeklim yanlıştı lakin bunları söylemekten geri adım atmayacağım.”

NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği derbi karşılaşması öncesinde söyledikleriyle sosyal medyada gündeme oturan ve iki ezeli rakibin taraftarlarının da tepkisini çeken Erdoğan Arıkan, TRT Spor’da “Cuma günü söylediklerim sosyal medyada gündem oldu. Benim yorumum, takımların şu anki durumlarıyla ilgiliydi. Biraz ironik ve çarpıcı şekilde sununca fazla pozitif gündeme geldi olay. Oysa ne kulüplerle, ne de bu kulüplerin geçmişleriyle ilgiliydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan Arıkan Galatasaray ve Fenerbahçe için “Büyük kulüplerin minik takımları onlar” demişti.

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Kaynak: spor.haber7.com

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