Şov sırası Talisca’da

Siyah-Beyazlı formayla son 2 sezonda ortaya koyduğu istikrarlı futbolla alkış toplayan Anderson Talisca, emeğinin karşılığını sonunda almıştı. Kara Kartal’la uzlaşma imzaladığı gün yaptığı açıklamada, “En büyük hayalim burada kupalar kazanıp Brezilya Milli Takımı’na seçilmek” diyen Sambacı’nın dileği gerçekleşmişti. Dünya Kupası’na sayılı günler kala Brezilya Ulusal Takımı teknik direktörü Tite tarafından Rusya ve Almanya’yla oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, bu durumun sevincini yaşamıştı.

Bu akşam sahada

Sambacılar’ın Rusya’yla oynadığı hazırlık mücadelesinin kadrosunda yer almasına rağmen karşılaşmayı yerine koyma kulübesinde tamamlayan Talisca’nın, bugün Almanya’yla oynanacak maçta tahsis alması bekleniyor. Bu yarışma öncesinde Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Tite’nin, Beşiktaşlı futbolcuya ikinci yarıda da olsa vakit verip oyuncusunun durumunu görmeyi planladığı bildirildi.

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Kaynak: www.fanatik.com.tr

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