Southampton’da Mark Hughes dönemi

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, teknik direktör Mark Hughes ile anlaştı. İngiliz ekibinin internet sitesinde bulunan açıklamada, 54 yaşındaki Galli teknik adamın sezon ardına kadar tahsis oluşturacağı kaydedildi.

Ligde son 17 maçta yalnızca bir başarı alabilen Southampton, bitime 8 hafta kala küme düşme hattının bir puan üstünde yer alıyor. Teknik direktör Hughes, Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, Queen Park Rangers ve Stoke City’nin başında 445 Premier Lig maçına çıktı

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com
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