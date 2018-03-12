Southampton'da ayrılık! Mauricio Pellegrino...

Southampton, Mauricio Pellegrino ile yollarını ayırdı! Premier League’de düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan kulüp; teknik direktör Pellegrino’nun görevine son verdi

Southampton’dan yapılan açıklamada, teknik direktör Mauricio Pellegrino’nun yanı sıra, muavin antrenörler Carlos Compagnucci ve Xavier Tamarit ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni teknik direktör arayışlarının çoktan başladığı ve en kısa zamanda yeni bir teknik adamın göreve getirileceği vurgulandı.

Tarih: 13.03.2018 00:01 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur