Soner Aydoğdu: Bu mağlubiyet belki bizi uyandırır

Soner Aydoğdu, Akhisarspor’un 3-1 kaybettiği Trabzonssor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımının tek golünü atan Soner, “Bu mağlubiyet şayet bizi uyandırır” dedi.

Soner’in sözlerinden’un derledikleri şöyle:

“Maça iyi başladık, önde baskı yaptık. Birincil yarının son 10 dakikasında oyundan düşmeye başladık. Golü de çok fena bir zamanda yedik. 20-25’te yesek bu dek düşmezdik oyundan, 45 artıda yedik. Moral olarak geriye doğru düştük.

İkinci güya biraz kaldık. Kendi hatalarımızdan 2. golü yedik. Çıkarken fazla top kaptırdık. Trabzonspor’da Burak ağabey gibi Türkiye’nin en manâlı forvetlerinden biri var. Savunma arkasına koşular yapıyor. Sosa da onu kuytu görebilen bir futbolcu.

45 artıda gol yememiz, bizi moral olarak düşürdü. 4’te 4 yapmıştık. İçeride iyi oynuyorduk, yenilmiyorduk. Bu yenilgi ola ki bizi uyandırır, önümüzdeki maçlara daha önemli bakmamızı sağlar. Umuyorum böyle olur”

Tarih: 12.03.2018 22:25 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur