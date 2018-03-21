Son fotoğrafıyla şoke etti! Ne oldu sana?

Futbolu erken bırakıp ülkesine dönen ve teknik direktör olan Mido’nun İnstagram’da arkadaşının paylaştığı fotoğraflar aldığı fazla kiloları gözler önüne serdi.

Mido’nun son fotoğrafında arkadaşlarıyla bir resim çektirirken Ajax’tan eski takım arkadaşı Van der Meyde fotoğrafın altına ‘Bütün kekleri sen mi yedin?’ yazdı.

Mido, futbolculuğu döneminde bir fazla başarıya imza atmış ve o dönem Mısır futbolunun en önde gelen ismiydi.

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Kaynak: spor.haber7.com

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