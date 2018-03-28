Soldado gol orucunda: ‘Beni çok rahatsız ediyor’

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Soldado 9 maçtır gol atamamasını değerlendirdi.

Fenerbahçe ‘nin bu sezon hayal kırıklığı yaşatan transferlerinden biri de Roberto Soldado… 6’sı ilk 11’de olmak üzere toplam 18 lig maçında misyon yapan İspanyol forvet, yalnızca 3 gol atarken, hiç asist yapamadı; üç golü de 4-1 kazanılan Sivas maçında kaydoldu. Soldado, buna karşın Aykut Kocaman’da hala kredisi olan bir ad. Ancak beklenen patlamayı bir cinsli yapamaması, öğretmenine karşı bir mahcubiyet yaşamasına neden oluyor. Oynadığı son 9 lig maçında fileleri sallayamayan 32 yaşındaki futbolcu, “Ben elimden geleni yapıyorum, ekibim için savaşıyorum ama futbol böyle işte, bazen olmuyor” dedi.

ÇOK RAHATSIZIM

Soldado, “Gol atamamam beni de çok rahatsız ediyor. Sanırım bu sezon ekip olarak yaşadığımız bahtsızlıkları ben de yaşıyorum. Başka ne diyebilirim… Ancak buna çok kafa patlatmak yerine bundan sonra ekibe ne verebileceğimize bakmalıyız. Kendi adıma her gece uyurken bunu düşünüyorum” biçiminde konuştu. Fotomaç

Tarih: 28.03.2018 08:50

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Kaynak: www.ajansspor.com

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