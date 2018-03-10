Sneijder attı, El-Gharafa kazandı

Katar Birinci Futbol Ligi’nde oynanan maçta El-Gharafa, deplasmanda El-Sailiya’yı 3-0 mağlup etti.

Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun’un yaptığı El-Gharafa, 20. hafta mücadelesinde El-Sailiya’ya konuk oldu.

Wesley Sneijder ve Mehdi Taremi’nin golleriyle birincil yarıyı 2-0 önde kapatan El-Gharafa, Hollandalı yıldızın 90. dakikada bir kere daha fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 şampiyon ayrıldı.

Bu galibiyetle El-Gharafa puanını 32’ye çıkarırken, El-Sailiya 25 puanda kaldı.

Tarih: 09.03.2018 20:44 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur