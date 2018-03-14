Sneijder 90 dakika oynadı, Bülent Uygun’un takımı berabere kaldı

Bülent Uygun’un başında bulunduğu Katar takımı El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi’nde Suudi Arabistan temsilcisi El-Ehli ile 1-1 berabere kaldı.
Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 4. hafta maçında El-Gharafa, El-Ehli’ye misafir oldu.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Mehdi Taremi’nin attığı golle 1-0 öne geçen El-Gharafa, 58. dakikada Momen Zakaria’nın kaydettiği gole engel olamadı ve yarışma 1-1’lik skorla tamamlandı.
El-Gharafa forması giyen Galatasaray’ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla, lider El-Ehli 8, El-Gharafa ise 5 puana yükseldi.
Tarih: 13.03.2018 22:25 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur