Skrtel’den mesaj var!

Slovakya Ulusal Futbol Takımı’nın Tayland ile yaptığı hazırlık maçında yüzüne top gelmesi sebebiyle hastalık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel, sağlık durumu durumunun iyi olduğunu bildirdi.

sosyal medya platformu Instagram’daki hesabından açıklamada yer alan Slovak futbolcu Skrtel, Tayland’ı gezdiğini aktararak, “Bütün iyi dilekleriniz için teşekkürler. Ben iyiyim ve yarın Fenerbahçe aileme katılmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

Skrtel, Tayland ile dün oynadıkları maçın 28. dakikası dakikasına yakın mesafeden yüzüne çarpan top nedeniyle yere toplanmış, yapılan müdahalenin peşinde karşılaşmaya devam etmişti.

Tarih: 26.03.2018 20:55

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Kaynak: www.ajansspor.com

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