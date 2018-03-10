Skrtel’den itiraf: 3 hafta…

Martin Skrtel, 3 haftalık aradan sonra formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti. Slovak yıldız, ağrıların devam ettiğini ancak oynamasına engel bir durumun olmadığından laf etti.

Sakatlığı ve Fenerbahçe’nin son durumu hakkında bilgiler veren Skrtel, dizindeki sıkıntılardan bahsetti. Şu lahza için iyi durumda olduğunu aktaran Slovak yıldız, “Çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum ve iyi durumdayım. Birçok testten geçtim dizimle alakalı ve hemen iyiyim. Hala acı hissediyorum fakat bu çok büyük bir acı değil, oynamama engel yok” dedi.

Sakatlık sürecinin kuvvet oluğunu açıklayan Skrtel, “Şüphesiz bıktırıcı bir sakattı. Eğer oynamaya devam etsem, tehlike alsam sakatlık daha önemli boyutlara varabilirdi. Birkaç ay her tarafında oynayamazdım” diye konuştu.

Slovak Ulusal Takımı doktorlarıyla da hep irtibat halinde olduğundan bahseden tecrübeli stoper, “Sakatlığımla ilgili milli takım doktorlarına da hep data verdik. Özellikle Slovak bilirkişi Doktor Malinovsky, diz konusunda bir uzman. Hem İngiltere’den de bir uzmana sordum. Herkes aynı reçeteyi verdi, 3 hafta dinlenmeliydim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin ligde dördüncü sıraya gerilemesine de değinen Skrtel, “Bizim hedefimiz hala en yükseği. Ligin sonuna kadar daha çok maçımız var. Maç maç gitmeyi planlıyoruz ve herkes sezonunda mutlu olmak istiyor” yorumunu yaptı. (Uyruk)

Tarih: 09.03.2018 20:47 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur