Skrtel: 8 maç var her şey mümkün

Fenerbahçe’nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel; mili maç haftasını, Tayland ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığı ve ligin 27.haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları mücadeleyi Fenerbahçe Televizyonu’na değerlendirdi.

İyi bir milli maç haftasını geride bıraktığını bildiren Martin Skrtel, Türkiye Ligi hakkındaysa, “Önümüzde 8 maç var ve her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

”VİDEOYU İZLEDİĞİMDE ÇOK KÖTÜ GÖZÜKÜYORDU”

Slovakya ile Tayland ulusal takımları arasında oynanan hazırlık maçında, başına aldığı top darbesi sonrası yaşadığı sakatlığı da değerlendiren Skrtel, “Futbolun içinde yaşanabilen olaylar bunlar. Sahiden ben, rakip oyuncuya zorlama yapma düşüncesindeyim. O lahza onun, topu zıt tarafa aktarmayı çalışacağını hiçbir şekilde düşünmedim. Nitekim karşı taraf topa sert bir şekilde vurdu ve top benim çene altıma geldi. Açık Konuşmak Gerekirse topun geldiği andan daha sonra da o kadar bir şey hatırlamıyorum. Daha sonradan videoyu izlediğimde çok kötü gözüktüğünü gördüm.” ifadelerini kullandı.

BİZ İSTİYORUZ

Fenerbahçe’nin, ligdeki mücadeleyi istediği yerde noktalayabilecek güce sahip olduğunu da dile getiren başarılı futbolcu, “Önümüzde 8 maç var ve her şeyin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Lig halen her şeye gebe bir durumda, çünkü takımlar arasında düzey farkı çok azaldı, bunu görüyoruz. Her takım, her takımı mağlup edebiliyor. Sürpriz puan kayıpları yaşanabiliyor. derhal bilhassa ligin üstteki tarafındaki takımlar da, birbirine fazla yakın durumdalar. bu nedenle, bu mücadele kıyasıya bir şekilde devam ediyor. Bizim tek isteğimiz; maçlarımızı galip gelmek. Maç maç düşünmeliyiz. Her hafta o maça odaklanarak önümüzde bakmalıyız. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine de inanmalı ve bunu dilemeliyiz. Bir defa daha altını çizmek istiyorum; her şey mümkün ve bu mücadeleyi istediğimiz yerde noktalayabilecek gücümüz var, bunun da muhtemel olabileceğini düşünüyorum.” biçiminde bir açıklamada bulundu.