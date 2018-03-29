‘de 27. haftanın açılış maçındaile3 puan mücadelesi verecek. Son iki haftada galibiyet alamayan ev sahibi ekip taraftarının desteği ile rakibini yenerek üstteki sıralara tırmanmak istiyor. Ligden düşmesine artık muhakkak gözülye bakılan Kardemir Karabükspor ise deplasmanda sürpriz peşinde.

Sivasspor – Kardemir Karabükspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni 4 Eylül Stadı‘nda 30 Mart Cuma günü saat 20:00‘de başlayacak çaba beIN SPORTS 1‘den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve ayrıntı fanatik.com.tr’de…

Muhtemel 11’ler…

Sivasspor: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Hakan Bilgiç, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Bifouma, Kone

Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Osman, Skulason, Leandrinho, Ibanez, Ergin Keleş

Ev sahibi takımda Ziya ve Mert Hakan’ın sakatlıkları bulunuyor. Hem son dönemin formda ismi Emre Kılınç cezası sebebiyle Karabükspor’a aleyhinde forma giyemeyecek.

Kardemir Karabükspor’da ise Cem, Ferhat, Alexe ve Stahl sakatlıkları sebebiyle Sivasspor maçında yok.

Bilet fiyatları…

VIP 40 TL, Kuzey Kale Arkası 20 TL, Maraton Tribünü 15 TL, Güney Kale Arkası Tribünü 5 TL, Davetli Tribünü 20 TL

