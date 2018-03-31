Sivasspor-Kardemir Karabükspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig’de 27. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Son iki haftada galibiyet alamayan konut sahibi Sivasspor 47. dakikada Bifouma ile mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Ligden düşmesine artık kesin gözülye bakılan Kardemir Karabükspor ise birincil yarıda iyi bir bakış sergilemesine rağmen gol pozsiyonlarını değerlendiremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrışlmak zorunda kaldı. Karabükspor’un kyeni teknik adamı Ünal Karaman, takımının başındaki birincil maçından yenik olarak sahaya çıktı.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 41’e yükseltti. Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

13’üncü dakikada Demir Grup Sivasspor suç oluşturan sahası çizgisinde yapılan pas hatası ardından topla buluşan Traore’nin şutu kalenin yanından dışarı çıktı.

23’üncü dakikada Rybalka’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topla buluşan Bifouma’nın çektiği vole kaleci Rybka’da kaldı.

35’inci dakikada sağ kanattan artan atakta topla buluşan Leandrinho ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemencecik arkasında topa hareketlenen Ergin Keleş’in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin yanından dışarı çıktı.

37’nci dakikada sağ kanattan çoğalan atakta topla ilerleyen Bifouma’nın canice sahası içine yaptığı besbelli penaltı noktasının derhal üstünde topa hareketlenen Kone’nin gelişine çektiği şut kalecide kaldı.

44’üncü dakikada suç oluşturan sahası ön çizgisinde topla buluşan Bifouma’nın ara pasında hareketlenen Robinho suç oluşturan sahası sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Rybka son anda kornere çeldi.

47’nci dakikada Mert Hakan’ın sol kanattan getirdiği topu suç oluşturan sahası içerisinde yer alan Bifouma’ya gönderdi. Bifouma altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı kalecinin yanında ağlara gönderdi. 1-0.

54’üncü dakikada ani büyüyen Demir Grup Sivasspor atağında soldan topla buluşan Robinho’nun çapraz pozisyonda vuruşunda kaleciyi geçen topu Tayyip çizgi üzerinden kornere yolladı.

76’ncı dakikada orta sahada Hakan Bilgiç’in pasıyla hareketlenen Robinho’nun ceza sahası dışından çektiği şut eksik farkla auta gitti.

Pozisyonun devamında orta alandan aldığı kısa pasla topla buluşan Osman ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti. Kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere yolladı.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

11’ler…

Sivasspor’un 11’i: Tolgahan, Bjarsmyr,Boye, Hakan Bilgiç , Auremir, N’Dinga, Rybalka, Hakan, Robinho, Bifouma, Kone

Kardemir Karabükspor’un 11’i: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman Çelik, Alican Karadağ, Leandrinho, Hamidou, Herve Kage, Ergin Keleş