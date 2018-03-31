Sivasspor, Karabük’ü tek golle geçti

TEK GOL BİFOUMA’DAN GELDİ

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasının birincil maçında Sivasspor ile Kardemir Karabükspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, ligin son sırasında bulunan rakibi karşı çok zorlansa da sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor’a 3 puanı getiren tek gol, karşılaşmanın 47. dakikada Thievy Bifouma’dan geldi.

SİVAS 41 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun gerisinde Sivasspor, puanını 41’e yükseltirken 7. sıraya yükseldi. Ligin son sırasına demir atan Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig’in 28. haftasında Sivasspor, Konyaspor deplasmanına davetli olacak. Karabükspor ise sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.