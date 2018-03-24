Sinan Gümüş G.Saray’da kalıyor

ISLIKLANIYORDU

Galatasaray’da Sinan için Fatih Terim devreye girdi. Geçen sezon sonunda G.Saray’dan ayrılmaya karar veren Sinan Gümüş, Benfica’ya 400 bin euroya gitmeye hazırdı.

Fakat sarı-kırmızılı kulüp satmaya yanaşmadı ve Sinan isteksiz de olsa kaldı. İgor Tudor döneminde dibe vuran Sinan sezon başında taraftarlar göre ıslıklanmıştı.

TERİM SONRASI DEĞİŞTİ

Terim’in gelişiyle vakit almaya başlayan Sinan şansını iyi kullandı ve teknik heyetin gözüne girdi.

ANLAŞMASI GELECEK SEZON BİTİYOR

Şık vole golü ile Konya galibiyetini getiren Sinan’ın G.Saray’la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Mayıs ayında seçilecek yeni yönetimin iç transferde birincil hamlesi Sinan Gümüş olacak. Fatih Terim’in de kalmasını istediği 24 yaşındaki oyuncu ile uzun soluklu yeni kontrat imzalanması bekleniyor.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

600 bin Euro ile takımın en düşük kazanan ismi olan Sinan’ın ücreti de 1 milyon euronun üzerine çıkarılacak.

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Kaynak: kralspor.ensonhaber.com

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