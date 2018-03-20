‘Sezon sonunu görebileceğimi düşünmemiştim!’

Bu sezon Kayserispor ile epeyce başarılı işler çıkaran Marius Sumudica, ülke basınına verdiği röportajında Romanya Ligi’nden bir takıma dönmesinin kuvvet olduğunu dile getirdi.

Türkiye’ye geldiğinde Kayserispor ile sezon sonunu görmeyi beklemediğini de dile getiren Sumudica, ”Kayseri’ye geldiğimde sezonun sonunu görebileceğimi düşünmemiştim. Burada çok hoca değişiyor. Buna dayanmak basit yok. Steaua’ya dönmem fazla şiddet. Burada sözleşmem var. Romanya’da bir takım çalıştıracağımı düşünmüyorum. 500 bin euroluk hür kalma maddem var ama bunu Romanya’dan bir takımın ödemesi fazla baskı. Natürel asla asla demiyorum. Fakat dönersem üstünlük için oynayan bir takıma dönerim. Artık emin bir standarttayım ve bunun altına düşemem” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’in birincil 26 haftasında 41 puan toplayan Kayserispor 6. sırada yer alıyor.

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Kaynak: spor.haber7.com

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