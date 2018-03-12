Seyit Mehmet Özkan’dan Alex müjdesi!

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TRT SPOR’da yayınlanan Basın Tribünü programına davetli oldu.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, U12 İzmir Cup’ın açılışını Alex de Souza’nın yapacağını açıkladı.

Seyit Mehmet Özkan, “Süper Lig’e çıksanız da, kadroda tanıdık olmayan futbolcu olmayacak mı?” sorusuna “Lionel Messi bile ulaşmak istiyorum dese almayacağız.” şeklinde cevap verdi.

“Kaleci Erce Türkiye’de oynamaz, Avrupa’da spor elçimiz olur” diyen Özkan, Erce Kardeşler’e Süper Lig’in üstteki seviye takımlarından teklifler olduğunu söyledi.

Daha Aşağı yapıya verdikleri önemi vurgulayan Özkan “Futbolun defalarca arkadaş canlısı olmasından yanayım. Bu işe başlama maliyetim 20 milyon dolar. İyi birey, iyi yurttaş ve iyi futbolcu sloganının altını sağlam temellerle oluşturduk. Ortada 11 senedir verilmiş bir emek var. 22 sahamız vardı 25’e çıkardık. Daha Aşağı yapıdaki futbolcularımıza her hafta asgari 4 saat futbol inceleme dersleri veriyoruz. Kendi performanslarıyla ilgili analizleri mail ile gönderiyoruz.” dedi. (TRT Spor)

Tarih: 13.03.2018 00:57 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur