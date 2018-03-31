Serkan Reçber Futbol Akademisi’nin başına geçiyor

Sezon bitimi Ümraniye’de yapımı düşünülen ‘Futbol Akademisi’ için start verecek olan Beşiktaş, bu konuda Türkiye’nin en iyisi elde etmek istiyor.

Tesisin yapımı için planlanan arazinin devri konusunda bürokratik işlemlerde sona yakında olacak olan Siyah-Beyazlılar’ın akademide çalışacak futbol adamları için de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

SPORTİF DİREKTÖR DEĞIL

Konuyla ilgili Habertürk’e konuşan altyapıdan sorumluluk sahibi yönetici Metin Albayrak, Serkan Reçber’in bu isimler aralarında olduğunu doğruladı.

Albayrak, “Görüştüğümüz şahısların görevi yalnızca altyapı ile ilgili olacak. A takımla herhangi bir bağlantısı olmayacak. Genç yetenekleri keşfedip kulübe kazandırarak, A takıma önerecekler. Anlaşırsak sezon öncesi çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Albayrak yaptığı açıklamayla anlaşılması durumunda Reçber’in sportif direktör olmayacağını duyurdu.

KULÜP BİNASINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Önceki gün de Başkan Fikret Orman, Metin Albayrak ve Serkan Reçber kulüp binasında bir araya gelerek yaklaşık 30 dakikalık bir mülâkat gerçekleştirdi. Görüşmede Fikret Orman, planlarını Reçber’e anlattı. Reçber ise yapabilecekleri hakkında konuştu.

Sohbet havasında geçen görüşmede Serkan Reçber’le anlaşılması durumunda Şenol Güneş’in yetki alanıyla bir bağlantısı olmayacağı adamakıllı Metin Albayrak’a ast olarak çalışacağı konuşuldu.