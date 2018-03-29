Sergio Escudero Beşiktaş taraftarına meydan okudu!

son 16 turunda‘le karşılaşacak olan‘nın sol bekitaraftarlarını kızdıracak direktifler yaptı.

Önümüzdeki hafta Ramon Sanchez Pizjuan‘da oynanacak maç öncesi Bild‘e konuşan Escudero, kendi taraftarlarının Beşiktaşlılardan daha ateşli olduğunu savunarak şu sözleri kullandı:

“Eğer Bayern Münih için Beşiktaş bir cehennemse onlara gerçek cehennemi Sevilla’ya geldiklerinde göstereceğiz. Gerilim ve baskı maça kadar her daim yüksek olacak.“

Sevilla ile Bayern Münih arasındaki çeyrek final mücadelesi 3 Nisan Salı günü oynanacak.