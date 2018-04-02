Şenol Güneş’ten Vagner Love açıklaması

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Aytemiz Alanyaspor aleyhinde alınan 1-0’lık galibiyetle puanını 53’e yükselten Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşmanın peşinde açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Çok koşan, enerjik, oyun disiplini olan, kontratağa uygun bir takımla oynadık. Son haftalarda aldığı sonuçlar oyununun karşılığı olan bir takımdı. Birincil yarıda epeyce başarılıydık, etkili hücumlar yaptık ancak gole çeviremedik. Ilk yarıda birazcık daha titiz olsak daha fazla gol atabilirdik. Rakibin birincil yarıda Emre ve Mbilla’yla attığı şut dışarıda etkisi yoktu. Ama ikinci yarıda somut düşüş de oldu. Kart görebilen oyuncular orta sahadan oldu. Milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Vida dün geldi. Sezon başından bu yandan ulusal takımlara giden oyuncularla alıştırma imkanımız olmadı. Geçen hafta itibariyle Atiba, Oğuzhan ve Caner’in sakatlığı vardı. Oynadığımız oyununun kalitesi değin fizik gücünün de iyi olması gerekiyordu. Rakip de agresifti. İkinci yarıda onların da etkin saldırı sayısı olmadı. Uzun topla saldırı yapmaya çalıştılar, bizim etkinlik sayımız azalmıştı. Orta sahadaki oyuncuların kart görmesi pozisyon zenginliğimizi azalttı” ifadelerini kullandı. “Love psikolojik olarak etkilenmesin diye oynatmadım” Yarın oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Şenol Güneş, 3 oyuncunun cezalı duruma düşmesiyle ilgili olarak, “Orta sahada Talisca hariç herkes sarı kart fark etti. Kartları geri alamayız. Bu hafta 3 oyuncumuz yoktu. Her oyuncunun oynamasını isteriz lakin oynamadığı zaman yapacak bir şey değil. Eldeki oyuncularımız iyi isimler, onlarla oynayacağız” dedi. Vagner Love’ı Alanyaspor’dan geldiği için psikolojik olarak etkilenmemesi nedeniyle birincil 11’de sahaya sürmediğini açıklayan tecrübeli öğretmen, “Hücumda Negredo’nun hareket sahası kısıtlı olunca sadece Babel destek oluyor. Negerdo ve Babel’i alıp arkalarında Talisca’yı uygulamak istedik. Bu alternatifi yaparken eski oyun formatına dönebilirdik. Bugün çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Talisca’yı kenara aldık sonrasında. Gökhan’ın sızmaları oldu. Net pozisyonlarımız oldu fakat net kullanamadık. Talisca’nın net pozisyonları oldu ama sonuca ulaşmadı. Caner’in de ortaları oldu. Sızma olarak Gökhan iyiydi ama pozisyon bulmak için tatmin edici değildi bugünkü oyun. Daha pozitif gol bulabilirdik. Vagner Love, Alanyaspor’dan geldi. Psikolojik olarak onunla başlamamayı yerinde gördüm. Lens çok işine düşkün ama etkin değildi. Daha iyi işler yapacaktır diye sahaya sürdüm. Birkaç koşu yaptı lakin hızını iyi kullanamadı” açıklamasını yaptı. Beşiktaş – Alanyaspor: 1-0 “Arkadan gelen oyuncuya rağmen Negredo’ya ofsayt verdiler” Alanyaspor’un geçişlerde iyi bir takım olduğunu açıklayan Güneş, “Rakiple ilgili bir durum var. Geçişleri iyi yapmanız gerekiyor. Her maçı ayrı tutmak lüzumlu. Bu anlayışla Başakşehir maçında muhakkak puan alırdık. Savaştık” dedi. Hakemlerle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Güneş, “Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor. Bugün 4 orta saha oyuncusu sarı kart gördü. Top oynamayı düşünen biz miydik, karşı taraf miydi böyle görmek gerekir. Sahada bir ofsayt pozisyonu var, arkadan gelen oyuncu var lakin Negredo’ya ofsayt verdi. Bugün hakemin yardımı olduğunu düşünmüyorum. Bundan Böyle hakemlerle ilgili susma hakkımı kullanıyorum” diye konuştu. Rakibin saldırgan olduğunu da söyleyen Güneş, “İkili boğuşmalarda top kayıpları yaptık. Bu kayıplar olmasa oyun daha akıcı olurdu. Birincil yarıda oyuna iyi başlayıp gol de bulduk ve rakibe de baskı yaptık. Karşı Taraf iyi meydana çıkan bazı. Gençlerbirliği’ni yendiler, Başakşehir’i yendiler. İyi bazı. Özellikle Emre, Fernandes, Mbilla ve Efecan iki yönlü oynayan ve rakibe baskı yapan isimler” diyerek sözlerini sürdürdü. “Mesut Öğretmen gayet başarılı gidiyor” Mağlubiyetlerin oyuncular üstünde olumsuz etki ettiğini söyleyen Güneş, “Bugün itibariyle baktığınızda rakibimiz Alanyaspor, 3 maçta 7 puan aldı. Dar ve güvenli oynuyor. Ama 1, 2 maç kaybedince bu güven kaybolur. Bizim oyuncular bir dönem bir baktım, dan dun vurarak oynuyor. Ara Sıra oyuncular kontrolü kaybedebiliyor. Bir süre daha sonra sahamızda kalıp oynayalım istedik. Alanyaspor topu kazanıp çabuk çıkıyor. Skorlar da oyunu etkileyebiliyor. Rakibe eksik pozisyon tahsis etmek için bekin daha kontrollü çıkması lazım. Bu da oyun akıcılığını etkiliyor” dedi.Mesut Bakkal’ın, “İkinci yarıda biz mi baskı kurduk yoksa Beşiktaş mı bize izin verdi” sözlerinin hatırlatıldığı Şenol Güneş, “Birincil yarıdaki Gençlerbirliği maçından daha sonra ‘Yaptığımız taktikler tuttu’ dedi. Bugün taktik yapmamış mıydı? Mesut hoca gayet başarılı gidiyor. Alanyaspor daha evvelden de iyi çalışmıştı, iyi oynayıp kaybettiği maçlar vardı. Hücumu da savunmayı da iyi yapıyor. Mesut Öğretmen’yla daha da iyi yapıyor. Bizimle muhakeme yapmadan daha da güçlerini yükseltmelerini temenni ediyorum” dedi. “Talisca’nın eksikleri var” Talisca’nın bir oyuncu olduğunu açıklayan Şenol Güneş, “Milli Takım’a gidip geldi, ne dek etkilendi bilmiyorum. Eksikleri var. Eksiklerini bir tarafa koyup yeteneğini bambaşka bir yere koymalıyız. Yeteneğini kullandığında kazanıyoruz, kullanmadığında kaybediyoruz gibi açıklama da yapılabilir. Takımla birlikte oynarsa daha iyi olur. Rakiple de boğuşabiliyor ama bunu uygun yapması gerekiyor. Bugün eleştiri yaparken ilk güne kadar değil bugüne göre yapıyoruz. Çalışmaya devam etmeli” dedi. Gökhan Töre’yle ilgili de konuşan Güneş, “Gökhan Töre manâlı bir sakatlık geçirdi. Hafta aralarında çift kale yaptık. Beklediğimden iyi oynadı. Doktorla konuştuk. Yüksek tempoda olmadan oynayabilir dedi. Bu yıl birazcık eksik oynayacak. Oynadığı süre dinlenmesi gereken bir dönem var. Bu şekilde devam ederse seneye mutlaka daha iyi olacaktır. Çift kale maçtaki görüntüsü fazla iyiydi” diyerek sözlerini tamamladı.