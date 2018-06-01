Şenol Güneş’ten transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sezonu dördüncü bitirmelerine karşın örnek bir takım olduklarını söyledi.

Beşiktaş dergisinin haziran-temmuz sayısında açıklamaları bulunan Güneş, “Yönetim, futbolcu, taraftar kenetlendik ve dördüncü olmamıza rağmen misal bir takım olduk. Beşiktaş taraftarı her zaman eksikliklerimizi hatırlattı ve bununla beraber hiçbir vakit da desteklerini esirgemedi. Taraftarlarla aramızda karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki var. Onlara minnettarlığımızı bir kez daha sunmak isterim.” ifadelerini kullandı.

Apaçık bir başarısızlık varsa bunu sahiplendiğini söyleyen deneyimli teknik adam, “Bir futbolcu aktarma edileceği zaman bana fikrimi sorarlar ve ben düşüncemi söylerim. Bugüne kadar başarı kazanıldıysa bu yönetimin ve başkanındır. Başarısızlığı ise kimseye bırakmam. Onu da sahiplenirim. Kendi aramızdaki konuşmaları ise katiyen kamuoyuna açıklamam.” diye görüş belirtti.

Transferde yerinde ve verimli oyuncu bulmak zorunda olduklarını ifade eden Güneş, “Bir aktarma, kulübün idareli durumuna tarafından yapılır. Gerçeklerden kopmamanız gerekli. Uygun fiyatlı ve bereketli futbolcu bulmak zorundasınız. Eğer hem fiyatı yüksek ayrıca de atıl bir oyuncuysa işte bu bir sorundur, tehlikelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de antrenörlerin baskı aşağı olduğunu söyleyen Güneş, eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Sözlerim yalın ve basittir ama saygısızlık addetmesinler diye genelde çok pozitif kendimi savunmadım. Kendimce ekip da birey de kurumlar da kendine iyi bakmalıdır. Ben de kendime bakmalıyım. Bahçe bile her gün bakıma gereksinim duyar. Türkiye’de antrenörler zorlama altındadır. Bu dinç bir şey değil. Eleştirel düşünebilme yetisinden uzaklaşmışız. Birbirimizi eleştirelim ama samimi olalım. Zarar verme odaklı değil; antrenörleri birbirlerine düşürmeye yönelik yok; teknik adamların ve futbolcuların yaratıcılık düzeylerinin artırılmasına yönelik bir uğraş içerisinde olmamız gerekiyor.”