Şenol Güneş’ten Pepe’ye veto; “Bize lazımsın”

ile 1 Mart’ta yapılan kupa maçında ayak serçe parmağı kırılan ve bu nedenle Trabzonspor (D), Gençlerbirliği ve Bayern Münih karşılaşmalarını kaçıran Pepe’nin, Medipol Başakşehir’e karşı oynamak istediği fakat Şenol Güneş engeline takıldığı ortaya çıktı.

Maç öncesi parmağında çok eksik ağrısı olan Portekizli stoper riske girerek kritik maçta atama gerçekleştirmek isterken, Güneş’ten onaylama alamadı.

Siyah-beyazlı hocanın önlerindeki karşılaşmaları düşünerek savunmanın en kayda değer ismi olan Pepe’yi riske atmak istemediği belirlendi.

Güneş’in, tecrübeli futbolcuyla yaptığı görüşmede, “Bu maç senin için her anlamda tehlikeli olabilir. Milli aradan sonra lig bitimine kadar oynayacağımız her maç kritik. Ben de senin yalnızca futbolundan değil, tecrübenden de bu kritik maçlarda faydalanmak istiyorum. Ulusal takımından her açıdan fazla daha iyi bir halde döneceksin. Belirlediğimiz hedefe ulaşmamızda senin fazla manâlı katkıların olacak” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Teknik işveren Şenol Güneş’in, ligde kalan son 8 maçta Pepe’ye önemli görevler yükleyeceği belirtildi. Real Madrid’de uzun yıllar başarıyla forma giyen Portekizli stoperin tecrübesinden daha fazla kullanmak isteyen Güneş’in bu nedenle oyuncusunu Başakşehir maçında korumayı seçim ettiği ifade edildi.

bu vesileyle Beşiktaş’ın hocası ulusal takım arasından sonra oyuncularıyla geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek. Ligin kalan 8 haftasında puan kaybı istemediğini dile getirecek olan Güneş, futbolcularına bir dizi uyarıda bulunacak.

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Kaynak: www.sporx.com

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