Şenol Güneş’ten o yıldızlara veto !

Spread the love



















“Beşiktaş, Talisca için 21 milyon euro verecek mi? Oğuzhan kontrat yenileyecek mi?” sorularının cevapları halen netlik kazanmazken; yönetim farklı oyuncularla ilgili girişimlere başladı. Başkan Fikret Orman, Flamengo’dan Lucas Paqueta için bastırırken teknik direktör Şenol Güneş’in hayalindeki ad olan, keza 10 numara mevkiinde keza de sağ ve sol kanatta oynayabilen 25 yaşındaki orta saha Konstantinos Fortounis için sürpriz bir iddia geldi. BAŞKANLAR SIKI DOST Yunanistan’da son dönemde ortaya atılan Yunan oyuncunun Türk asıllı menajeri Kadir Özdoğan’ın, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ile Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman aralarında mekik dokuduğu iddialarına Fortounis’in menajeri Koutsoliakos’ten yanıt geldi. Yunan menajer yaptığı açıklamada, “Bay Marinakis ile Türk takımının başkanın yakın arkadaş olduğunu bilmeyen değil. Fortounis için iki başkan bir mülâkat yapacaksa aracıya ihtiyaçları olmaz” ifadelerini kullanarak bu transferin her an olabileceğini dokundurma etti. Son oynanan Başakşehir-Beşiktaş maçındaki performansıyla ayakta alkışlanan evsahibi ekibin Togolu yıldızı Adebayor’un, siyah beyazlıların kapısından nasıl döndüğü bir kez daha akıllara geldi. Togolu yıldız aktarma hikayesini aynen şöyle anlatmıştı: “Menajerim Beşiktaş’ın teklifi için beni aradı ve kontratı gönderdi.Teklifi birlikte inceledik, biz de kendi şartlarımızı sunduk ve onlar da kabul ettiler. Her şey yolundaydı ve artık Beşiktaş için oynayacaktım. Derhal uçak biletimi aldım, İstanbul’a gitmek için artık yalnızca saatler kalmıştı… ONU ALARAK RiSKE GiREMEM Nedenini bilmediğim sebepten dolayı Beşiktaş son anda teklifini geri çekti. Ben de ‘Madem biletim var, İstanbul’a gidelim’ dedim. Daha Sonra İstanbul ekiplerinden Başakşehir bana ulaştı ve el sıkıştık.” Başkan Orman’ın Adebayor’la anlaştığı ama Demba Ba’da olduğu gibi Şenol Güneş’in Togolu oyuncuyu veto ettiği ortaya çıktı. Göztepe’de tekrar doğan Ba’yı “1 yıldır top oynamayan adam istemiyorum” diye aldırmayan Güneş’in; Adebayor için de, “1 yıldan fazladır top oynamıyor, riske giremem” diye bu transfere olumsuz cevap verdiği ortaya çıktı. Başakşehir’in 34 yaşındaki forveti Adebayor, bu sezon 29 resmi maçta forma giydi. Muhalif file14 leri 14 kez havalandıran Togolu yıldız, 2 de asist yaptı ve toplam 31 gole direkt katkıda bulundu. Fotomaç

——————————-

Kaynak: www.haber3.com

——————————-

Futbol haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Anadolu takımlarından haberler Stadimiz.Com’da