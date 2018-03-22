Şenol Güneş’in hayalindeki futbolcu için yeni gelişme

“Beşiktaş, Talisca için 21 milyon euro verecek mi? Oğuzhan sözleşme yenileyecek mi?” sorularının cevapları halen netlik kazanmazken; yönetim ayrı oyuncularla ilgili girişimlere başladı.

Başkan Fikret Orman, Flamengo’dan Lucas Paqueta için bastırırken teknik direktör Şenol Güneş’in hayalindeki isim olan, hem 10 numara mevkiinde keza de sağ ve sol kanatta oynayabilen 25 yaşındaki orta saha Konstantinos Fortounis için sürpriz bir iddia geldi.

BAŞKANLAR SIKI DOST

Yunanistan’da son dönemde ortaya atılan Yunan oyuncunun Türk asıllı menajeri Kadir Özdoğan’ın, Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis ile Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman arasında mekik dokuduğu iddialarına Fortounis’in menajeri Koutsoliakos’ten cevap geldi.

Yunan menajer yaptığı açıklamada, “Bay Marinakis ile Türk takımının başkanın yakın dost olduğunu bilmeyen değil. Fortounis için iki başkan bir görüşme yapacaksa aracıya ihtiyaçları olmaz” ifadelerini kullanarak bu transferin her lahza olabileceğini dokundurma etti.

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Kaynak: www.sporx.com

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