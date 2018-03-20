Şenol Güneş’i düşündüren 9 eksik!

Bu iki manâlı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç suç oluşturan alan Ricardo Quaresma ile birlikte, iki hafta daha sonra Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.
SAKAT SAYISI ALTIYA ÇIKTI
Cezaların yanı sıra Beşiktaş gelen iki sakatlık haberiyle de sarsıldı. ilk olarak önceki akşam, Başakşehir karşılaşması esnasında darbe alan Negredo’nun elmacık kemiğinin kırıldığı ve İspanyol santrforun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzaktan kalacağı belirtildi.
Dün de takımı kaptanı Oğuzhan Özyakup’un yeniden Başakşehir mücadelesinde aldığı darbe sonrası sağ kalça adalesinde yırtık ve adale içine kanama saptama edildiği açıklandı.
Oğuzhan Özyakup, Ulusal Ekip kadrosundan çıkarılırken, takımda sakatların sayısı altıya çıktı.
Takımda Atınç, Pepe, Gökhan Töre ve Veli’nin sakatlıkları sürüyor.
HEMEN HEMEN BİR TAKIM YETKISIZ: 6 SAKAT 3 CEZALLI
SAKATLAR
Alvaro Negredo
Elmacık kemik kırığı
Oğuzhan Özyakup
Kalça adalesinde yırtık
Pepe
Kırık etap parmağı
Atınç Nukan
Yırtık ACL
Veli Kavlak
Antrenman eksiği
Gökhan Töre
Antrenman eksiği
CEZALILAR
Ricardo Quaresma
Kırmızı Kart
Adriano
Sarı kart
Gary Medel
Sarı kart
F.Bahçe maçında kırmızı kart görebilen Quaresma 5 maç ceza alırken, Medel ve Adriano birer karşılaşma kaçıracak.
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Kaynak: www.sporx.com
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