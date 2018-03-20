Şenol Güneş’i düşündüren 9 eksik!

1-0 yenilerek lider4 puan gerisine düşen Beşiktaş doruk yarışında yara alırken, 3. İstanbul Fatih Terim Stadı’nda üç puandan fazla daha fazlasını fazlasını bıraktı. Siyah beyazlılarda önceki akşam sarı kart görebilen Adriano ve Gary Medel cezalı duruma düştü.

Bu iki manâlı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç suç oluşturan alan Ricardo Quaresma ile birlikte, iki hafta daha sonra Vodafone Park’ta Aytemiz Alanyaspor’la oynanacak kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAKAT SAYISI ALTIYA ÇIKTI

Cezaların yanı sıra Beşiktaş gelen iki sakatlık haberiyle de sarsıldı. ilk olarak önceki akşam, Başakşehir karşılaşması esnasında darbe alan Negredo’nun elmacık kemiğinin kırıldığı ve İspanyol santrforun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzaktan kalacağı belirtildi.

Dün de takımı kaptanı Oğuzhan Özyakup’un yeniden Başakşehir mücadelesinde aldığı darbe sonrası sağ kalça adalesinde yırtık ve adale içine kanama saptama edildiği açıklandı.

Oğuzhan Özyakup, Ulusal Ekip kadrosundan çıkarılırken, takımda sakatların sayısı altıya çıktı.

Takımda Atınç, Pepe, Gökhan Töre ve Veli’nin sakatlıkları sürüyor.

HEMEN HEMEN BİR TAKIM YETKISIZ: 6 SAKAT 3 CEZALLI

SAKATLAR

Alvaro Negredo

Elmacık kemik kırığı

Oğuzhan Özyakup

Kalça adalesinde yırtık

Pepe

Kırık etap parmağı

Atınç Nukan

Yırtık ACL

Veli Kavlak

Antrenman eksiği

Gökhan Töre

Antrenman eksiği

CEZALILAR

Ricardo Quaresma

Kırmızı Kart

Adriano

Sarı kart

Gary Medel

Sarı kart

F.Bahçe maçında kırmızı kart görebilen Quaresma 5 maç ceza alırken, Medel ve Adriano birer karşılaşma kaçıracak.

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Kaynak: www.sporx.com

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